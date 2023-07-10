Nathan Redmond, Beşiktaş'a kararını bildiriyor Beşiktaş'ın son teklifini ilettiği Nathan Redmond, bu hafta geleceği hakkında aldığı kararı siyah-beyazlılara iletecek.

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu üçüncü sırada tamamlayan Şenol Güneş'in ekibi Beşiktaş'ta gösterdiği performansla takımın iyi isimleri arasında yer alan Nathan Redmond, kariyeriyle ilgili kararını veriyor.

TRT Spor'un haberine göre; sözleşmesi sona eren ve sezonun bitmesinin ardından Beşiktaş'la görüşmelerini sürdüren İngiliz futbolcu, bu hafta geleceğiyle ilgili aldığı kararı siyah-beyazlı takıma iletecek.

Kalmayı kabul ederse kampa katılacak

29 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'ta kalmayı kabul etmesi halinde takımın Almanya kampına katılacak. Geçtiğimiz günlerde evlat sahibi olan Nathan Redmond'ın eşinin İngiltere'ye dönmek istemesinden dolayı transfer sürecinin uzadığı biliniyordu.

Yetenekli oyuncu, geçen sezon siyah-beyazlılarla tüm kulvarda 28 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 6 kez ağları havalandıran Redmond, 6 da gol pası verdi.