Nathan Redmond'un Beşiktaş'taki geleceğine hamile eşi karar verecek Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in gelecek sezon da takımda görmek istediği Nathan Redmond'ın, haziran ayında doğum yapacak olan eşi Blaise'in isteğine göre hareket edeceği ifade edildi.

Beşiktaş'ta son dönemde performansını artıran Nathan Redmond için teknik direktör Şenol Güneş kararını vermişti.

Southampton'dan ücretsiz olarak transfer edilen ve 1 yıllık sözleşme imzalanan İngiliz oyuncunun Premier Lig'e dönmek istediği bilinse de Beşiktaş cephesi bu konuda deneyimli oyuncuyu ikna etti.

Eşi karar verecek

Ancak bir diğer sorun ise Nathan Redmond'un eşinin hamile olması. Haziran ayında ikinci çocuğunu dünyaya getirecek olan Blaise Redmond, hayatına nerede devam edeceğine henüz karar vermedi.

Başarılı oyuncu da bu konuda eşinin kararını bekliyor. Redmond, eşinin İstanbul'da kalmak istemesi halinde yeni sözleşmeye "evet" diyecek.

11 gole katkı sağladı

Beşiktaş'ın oyuncuyla 2+1 yıllık kontrat üzerinden yoluna devam etmek istediği ve sezon başına da bu yıl olduğu gibi 1.5 milyon euro ücreti gözden çıkardığı kaydedildi.

Bu sezon 25 resmi karşılaşmada forma giyen deneyimli kanat, bu maçlarda 5 gol, 6 asiste imza attı.