Nazım Sangare Fenerbahçe'de

Fenerbahçe Kulübü, Antalyaspor'un milli sağ beki Nazım Sangare'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

Transfer sezonunun şampiyonu Fenerbahçe, bir oyuncuyu daha renklerine bağladı.

Sarı-lacivertliler, Beşiktaş'ın da listesinde yer alan Nazım Sangare'yi transfer ettiğini resmen açıkladı.

Milli futbolcu, Gökhan Gönül'le forma rekabetine girecek.

"ÇEBİ DE AYNI TEKLİFİ YAPTI AMA FENERBAHÇE'YE VERDİK"

Transferle ilgili açıklamalarda bulunan Antalyaspor Ali Şafak Öztürk, şu ifadeleri kullandı:

"Nazım Sangare için Fenerbahçe'den 1 milyon 750 bin euro + oyuncu + sonraki satıştan pay şeklinde bir teklif geldi. Biz de kabul ettik. Nazım Sangare için Fenerbahçe ile anlaştıktan sonra Ahmet Nur Çebi başkan bizimle konuştu. Tekliflerinin Fenerbahçe'nin teklifi ile aynı olabileceğini söyledi ama biz teşekkür ettik kendilerine. Fenerbahçe ile devam edeceğimizi ilettik."