Nazım Sangare, Pendikspor'la anlaştı Fenerbahçe ve Pendikspor, sağ bek oyuncusu Nazım Sangare transferi için anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerken bir yandan da kadroda düşünülmeyen oyuncular ile yollar ayrılıyor.

Sarı lacivertliler, Nazım Sangare transferi için Pendikspor ile anlaşmaya vardı.

Ligin yeni ekibi Pendikspor 29 yaşındaki sağ bek ile görüşmelerini sürdürürken, oyuncuyu ikna etmeye çalışıyor.

50 maçta 2 gol 5 asist

2020 yılında 1.75 milyon euro karşılığında Antalyaspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Nazım Sangare sakatlıklarla geçen sezona rağmen önceki senelerde sarı-lacivertli formayı 50 defa terletti ve 2 gol 5 asist kaydetti.