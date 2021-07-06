Ndao için Burak Elmas devreye girdi

Galatasaray'da Alassane Ndao transferi için başkan Burak Elmas devreye girdi ve Karagümrük'e Jimmy Durmaz ve 2.5 milyon Euro teklif etti.

Yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek için yoğun bir çalışma içerisinde bulunan Galatasaray ’da yeni yönetim, kolları sıvadı.

Teknik direktör Fatih Terim’le sözleşme yenilenmesinin ardından tamamen transfere odaklanan Sarı-Kırmızılı idareciler, Karagümrük’ün 24 yaşındaki kanat oyuncusu Alassane Ndao için gözünü kararttı.

BURAK ELMAS DEVREYE GİRDİ

Başkan Burak Elmas’ın, başarılı futbolcu için İstanbul ekibinin başkanı Süleyman Hurma’yı arayıp direkt olarak teklifte bulunduğu öğrenildi.

JIMMY DURMAZ + 2.5 MİLYON EURO

Elmas’ın, Ndao için geçen sezon Karagümrük’te kiralık olarak görev yapan Jimmy Durmaz’ın bonservisini ve 2.5 milyon Euro da para önerdiği kaydedildi. Tarafların pazarlıklarını sürdürdüğü ifade edildi.

OYUNCU HAZIR

Yunanistan ekiplerinden Olympiakos’un da radarında bulunan yıldız futbolcunun, İstanbul’daki yaşamından memnun olduğu ve kulüplerin anlaşması halinde Galatasaray forması giymeye hazır olduğu ifade edildi.

Fanatik’in haberine göre, başarılı isim için ilk etapta 4 milyon Euro’luk bir talebi bulunan Karagümrük’ün, takas artı para formülüyle gelen teklife bu hafta içerisinde yanıt vermesi bekleniyor.