Necip Uysal maaşında indirime gitti

Beşiktaş altyapısından yetişen ve uzun yıllardır takımda bulunann Necip Uysal, maaşında yüzde 50 indirim yapmak koşuluyla 3 yıllık yeni sözleşmeye imza atacak.

Gelecek sezon takımda olup olmayacağı merak edilen Necip Uysal konusunda, Beşiktaş'tan sürpriz bir girişim geldi.

NECİP İNDİRİM'E 'EVET' DEDİ

Harcama limiti konusunda sıkıntı yaşayan ve imza parası, menajer ücreti gibi ek ödemeler yapmak istemeyen siyah-beyazlılar, emektar futbolcusu Necip Uysal ile 2023 yılına kadar sözleşme yeniliyor.

Takımla 1 yıl daha anlaşması bulunan tecrübeli isim bu sezonki alacaklarının yüzde 30'undan vazgeçerken, gelecek sezon alacağı 8 milyon liralık maaşını da 4 milyon liraya düşürdü.

Deneyimli orta saha, bu sezon Beşiktaş formasıyla tüm kulvarlarda 23 maça çıktı.