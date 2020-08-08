Necip Uysal'ın sözleşmesi uzatıldı

Beşiktaş Kulübü, 2.5 milyon liralık alacağından vazgeçen Necip Uysal'ın kontratını 2023 yılına kadar uzattı.

Beşiktaş, iç transferde ilk olarak Necip Uysal'la sözleşme yeniledi.

Ekonomik olarak zor günler geçiren siyah-beyazlı kulüpte, 2.5 milyon liralık alacağından vazgeçen 29 yaşındaki futbolcunun kontratı 3 yıl uzatıldı.

2009'DAN BERİ BEŞİKTAŞ'TA

Beşiktaş altyapısından yetişen ve 2009 yılından bu yana A takımda forma giyen tecrübeli oyuncu, şu ana kadar çıktığı 328 resmi maçta 6 kez rakip fileleri havalandırdı.

TARAFTARLAR TEPKİLİ

Öte yandan Necip'in 2023 yılına kadar takımda kalacak olması, bazı taraftarları kızdırdı.

Sosyal medyada yorum yapan futbolseverler, Uysal'ın Beşiktaş'ta top oynayacak seviyede olmadığını belirten paylaşımlarda bulundu.