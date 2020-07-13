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Negredo La Liga'ya geri döndü
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Negredo, La Liga'ya yükselen Cadiz'e transfer oldu.
- Haber Merkezi
- 13.07.2020 - 10:39
2017-18 sezonunda Beşiktaş forması giyen İspanyol golcü Alvaro Negredo, kariyerini La Liga'da sürdürecek.
İki sezondur Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden Al Nasr'da top koşturan tecrübeli oyuncu, yeni sezonda Cadiz forması giyecek.
BAŞKAN DOĞRULADI
Cadiz Başkanı Manolo Vizcaino, Cope'a verdiği demeçte Negredo ile anlaştıklarını doğruladı.