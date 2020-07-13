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    Negredo La Liga'ya geri döndü

    Beşiktaş'ın eski futbolcusu Negredo, La Liga'ya yükselen Cadiz'e transfer oldu.
    • Haber Merkezi
    • 13.07.2020 - 10:39
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    Negredo La Liga'ya geri döndü

    2017-18 sezonunda Beşiktaş forması giyen İspanyol golcü Alvaro Negredo, kariyerini La Liga'da sürdürecek.

    İki sezondur Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden Al Nasr'da top koşturan tecrübeli oyuncu, yeni sezonda Cadiz forması giyecek.

    BAŞKAN DOĞRULADI

    Cadiz Başkanı Manolo Vizcaino, Cope'a verdiği demeçte Negredo ile anlaştıklarını doğruladı.

    Negredo La Liga'ya geri döndü #1

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