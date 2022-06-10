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    Nelsson: Transfer umurumda değil işime odaklandım

    Galatasaray'ın başarılı stoperi Victor Nelsson, transfer konularıyla ilgili konuştu. Tecrübeli savunmacı, "Galatasaray'da mutluyum" dedi.
    • 10.06.2022 - 11:34
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    Nelsson: Transfer umurumda değil işime odaklandım

    Galatasaray'ın Danimarkalı yıldızı Victor Nelsson, Eurosport'a dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

    Genç stoper, "Açıkçası transfer konusuyla ilgilenmiyorum. Galatasaray'la uzun süreli mukavelem var ama tekliflerin gelmesi kulüp için iyi... Söyleyebileceğim tek şey Galatasaray'da mutluyum. Ama ileride ne olur bilemezsiniz. Sonuçta transfer dönemlerinde her türlü opsiyon açık. Ben sadece işime odaklandım. İşler ciddiye binerse o zaman görüşmeler başlayacaktır." dedi.

    Nelsson: Transfer umurumda değil işime odaklandım #1

    "Türkiye Ligi daha kaliteli"

    Victor Nelsson, "Türkiye'de taraftarlar inanılmaz tutkulu ve bazen vahşileşebiliyorlar ama bunu seviyorum. Tribün baskısı inanılmaz. Danimarka'da aileler çocuklarıyla maçlara gelebiliyorlar. Elbette Türkiye'de de gelenler var ama kesinlikle Danimarka'daki kadar fazla değil. Sanırım anne ve babaların büyük bölümü, tribündeki gerginlikten çocuklarını uzak tutmaya çalışıyor. Türkiye Ligi, Danimarka Ligi'nin üzerinde. Burası daha kaliteli." diye konuştu.

    Nelsson: Transfer umurumda değil işime odaklandım #2

    "Cornelius'u tebrik ettim"

    Nelsson, "Cornelius'u Trabzonspor'la elde ettiği başarıdan dolayı tebrik ettim. Benim için çok özel bir insan ve futbolcu. Onunla sürekli olarak konuşuyoruz." yorumunda bulundu.

    Öte yandan Tuttosport, Torino yetkililerinin önümüzdeki hafta İstanbul'a gelip Nelsson için Galatasaray'la masaya oturacağını yazdı.


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