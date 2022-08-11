Nelsson'a İngiltere'den de talip çıktı

Sevilla'nın transfer etmek istediği Galatasaray'ın stoper oyuncusu Nelsson'a, Premier Lig ekibi Everton'ın da talip olduğu iddia edildi.

Bu yaz transfer döneminde Galatasaray'dan Marcao'yu kadrosuna katan Sevilla, bu transferin ardından sarı-kırmızılıların bir diğer stoperi Nelsson'a yönelmişti.

Hürriyet'in İtalya basınına dayandırdığı habere göre; Danimarkalı stopere, Sevilla'nın ardından Premier Lig ekibi Everton da talip oldu.

İngiliz ekibi avantajlı

Yine haberde yer alan bilgiye göre; Sevilla'nın, Galatasaray'ın beklentilerini karşılamak konusunda güçlük çektiği ancak İngiliz takımının ekonomik anlamda avantajlı olduğu da belirtildi.

7 milyon euroya alınmıştı

Nelsson, geçtiğimiz sezon başında Danimarka ekibi Kopenhag'dan 7 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilmişti.

Danimarkalı stoper, geçtiğimiz sezon Galatasaray adına çıktığı 48 maçta 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.