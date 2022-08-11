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    Nelsson'a İngiltere'den de talip çıktı

    Nelsson'a İngiltere'den de talip çıktı

    Sevilla'nın transfer etmek istediği Galatasaray'ın stoper oyuncusu Nelsson'a, Premier Lig ekibi Everton'ın da talip olduğu iddia edildi.
    • 11.08.2022 - 14:12
    • Güncelleme : 11.08.2022 - 14:52
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    Bu yaz transfer döneminde Galatasaray'dan Marcao'yu kadrosuna katan Sevilla, bu transferin ardından sarı-kırmızılıların bir diğer stoperi Nelsson'a yönelmişti.

    Hürriyet'in İtalya basınına dayandırdığı habere göre; Danimarkalı stopere, Sevilla'nın ardından Premier Lig ekibi Everton da talip oldu.

    İngiliz ekibi avantajlı

    Yine haberde yer alan bilgiye göre; Sevilla'nın, Galatasaray'ın beklentilerini karşılamak konusunda güçlük çektiği ancak İngiliz takımının ekonomik anlamda avantajlı olduğu da belirtildi.

    Nelsson a İngiltere den de talip çıktı #1

    7 milyon euroya alınmıştı

    Nelsson, geçtiğimiz sezon başında Danimarka ekibi Kopenhag'dan 7 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilmişti.

    Danimarkalı stoper, geçtiğimiz sezon Galatasaray adına çıktığı 48 maçta 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

    Nelsson a İngiltere den de talip çıktı #2


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