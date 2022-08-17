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    Nelsson'u isteyen Sevilla stoperini buldu

    Galatasaray'dan Victor Nelsson'u isteyen Sevilla, stoper transferini Almanya'dan yapıyor.
    • 17.08.2022 - 15:02
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    Nelsson'u isteyen Sevilla stoperini buldu

    Endülüs ekibi, sarı-kırmızılıların diğer stoperi Victor Nelsson için de uzun süredir pazarlık masasındaydı.

    Galatasaray, Danimarkalı savunmacı için yapılan 14 milyon euro'luk son teklifi reddetmişti.

    20 milyon euro

    İspanyol basını, 20 yaşındaki Fransız stoper Tanguy Nianzou için Bayern Münih'e 20 milyon euro ödeneceğini iddia etti.

    Sevilla ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak Nianzou, kente gitti.

    Transfer döneminin başında Galatasaray'dan Marcao'yu kadrosuna katan


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