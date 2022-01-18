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    Newcastle United, Attila Szalai'yle ilgileniyor

    Newcastle United, Attila Szalai'yle ilgileniyor

    İngiliz basını Sky Sports, Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'ın Attila Szalai'yi transfer etmek istediğini yazdı.
    • Haber Merkezi
    • 18.01.2022 - 09:30
    • Güncelleme : 18.01.2022 - 09:39
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    Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai ile ilgili transfer haberlerinin şiddeti giderek artıyor.

    Daha önce Chelsea ile ilgili haberleri çıkan yıldız oyuncu, yeniden Premier Lig'in gündeminde.

    NEWCASTLE'IN GÜNDEMİNDE

    Sky Sports'un verdiği habere göre West Ham ve Newcastle United, Attila Szalai ile ilgileniyor.

    Newcastle United, Attila Szalai yle ilgileniyor #1

    GELECEK SEZON İÇİN 1.5 MİLYAR EURO BÜTÇE

    Newcastle United'ın yeni sahibi Suudi prens Mohammed bin Salman, Newcastle için gelecek sezon 1.5 milyar euro transfer bütçesi ayırmayı planlıyor.

    Bu satışla Newcastle United, dünyanın en zengin kulüpleri arasına zirveden giriş yapmıştı.

    Newcastle United, Attila Szalai yle ilgileniyor #2

    Newcastle United, Attila Szalai yle ilgileniyor #3


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