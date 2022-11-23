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    Newcastle United, Cristiano Ronaldo'yu istiyor

    Newcastle United, Cristiano Ronaldo'yu istiyor

    Manchester United ile yollarını ayıran Cristiano Ronaldo için ilk talip, Suudi Arabistan Prensi Selman'ın kulübü Newcastle United oldu.
    • 23.11.2022 - 12:18
    • Güncelleme : 23.11.2022 - 12:44
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    Manchester United'dan ayrılan Cristiano Ronaldo'ya teklif yapan ilk kulüp belli oldu.

    Marca'nın haberine göre; Manchester United'ın Ronaldo ile yollarını ayırdığını resmen açıklamasından dakikalar sonra Newcastle United, Portekizli yıldızın menajeri Jorge Mendes ile temas kurdu ve teklif yaptı. Cristiano Ronaldo'nun bu teklifi, Dünya Kupası'ndan sonra değerlendireceği öğrenildi.

    Newcastle United, Cristiano Ronaldo yu istiyor #1

    En erken ocakta sahalara dönecek

    Cristiano Ronaldo, hangi kulübün teklifini kabul ederse etsin Ocak 2023'ten önce bir kulüp için sahaya çıkamayacak. Newcastle'ın teklifini kabul etmesi halinde ise 2 Ocak'ta yeni kulübü için oynamaya başlayacak.

    Portekizli yıldızın adı, eski kulübü Real Madrid ile de anılıyor.

    Newcastle United, Cristiano Ronaldo yu istiyor #2


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