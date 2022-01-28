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    Newcastle United Galatasaray'dan Marcao'yu istiyor

    Newcastle United Galatasaray'dan Marcao'yu istiyor

    Savunmaya transfer yapmak isteyen İngiliz kulübün, Galatasaray'da forma giyen Brezilyalı stoper Marcao'yu listesine aldığı iddia edildi.
    • Haber Merkezi
    • 28.01.2022 - 20:28
    • Güncelleme : 28.01.2022 - 20:45
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    Suudi Arabistan destekli bir konsorsiyum tarafından satın alındıktan sonra kadrosunu güçlendirerek, Premier Lig'de üst sıralara çıkmak isteyen Newcastle United'ın gündemine Galatasaray 'da forma giyen Marcao'nun geldiği ileri sürüldü.

    Tuttomercato'da yer alan habere göre Sevilla'da forma giyen Diego Carlos'u transferini sonuçlandıramayan Newcastle United, rotasını Türkiye'ye çevirdi.

    İngiliz kulübün Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Marcao'yu listesine aldığı iddia edildi.

    Newcastle United Galatasaray dan Marcao yu istiyor #1

    GALATASARAY 15 MİLYON EURO İSTİYOR

    Sarı-kırmızılı kulübün ise 25 yaşındaki savunma oyuncusu için 15 milyon euro talep ettiği belirtilenler arasında yer aldı.

    Galatasaray'da bu sezon 24 maça çıkan Marcao'nun, sarı-kırmızılı ekiple 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

    Newcastle United Galatasaray dan Marcao yu istiyor #2

    Newcastle United Galatasaray dan Marcao yu istiyor #3


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