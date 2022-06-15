Newcastle United, Hakan Çalhanoğlu'nu istiyor

Inter'de forma giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'na Prens Selman'ın takımı Newcastle United talip oldu. Yıldız futbolcu için 30 milyon euro gibi bir bonservis ödenmesi gerekecek.

Hakan Çalhanoğlu, Inter ile başarılı bir sezonu geride bıraktı. 28 yaşındaki yıldız orta saha başarılı performansla Avrupa kulüplerinin ilgisini topladı. Milli futbolcuya İngiliz ekibi Newcastle United talip oldu.

İtalyan basınındaki habere göre; Newcastle United, Inter'in iki yıldızı Hakan Çalhanoğlu ve Dumfries'a talip oldu.

İtalyan devi iki oyuncu için de 30 milyon euro bonservis bedeli istiyor. Haberin devamında, İngiliz ekibinin teklifinin detayına yer verilmezken, Inter'in 30 milyon euronun altına transferlere izin vermeyeceği belirtildi.

Bilindiği üzere Newcastle United'ı Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed bin Selman satın almıştı.

En fazla bonservis ödenen 2. Türk olacak

Hakan Çalhanoğlu eğer 30 milyon euro bonservis bedeli ile Newcastle United'a transfer olursa, Arda Turan'ın ardından en fazla bonservis bedeli ödenerek transfer olan ikinci Türk futbolcu olmuş olacak.