Petrol
121.62
0.37%
Euro
18.0917
0.46%
Dolar
17.246
-0.11%
Altın
1.009
0.50%
Borsa
2509
0.00%
Bitcoin
369.579
-6.23%
BTXN Coin
9.14
4.57%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Bulutlu 22 C

    Newcastle United, Hakan Çalhanoğlu'nu istiyor

    Inter'de forma giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'na Prens Selman'ın takımı Newcastle United talip oldu. Yıldız futbolcu için 30 milyon euro gibi bir bonservis ödenmesi gerekecek.
    • 15.06.2022 - 09:22
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Newcastle United, Hakan Çalhanoğlu'nu istiyor

    Hakan Çalhanoğlu, Inter ile başarılı bir sezonu geride bıraktı. 28 yaşındaki yıldız orta saha başarılı performansla Avrupa kulüplerinin ilgisini topladı. Milli futbolcuya İngiliz ekibi Newcastle United talip oldu.

    İtalyan basınındaki habere göre; Newcastle United, Inter'in iki yıldızı Hakan Çalhanoğlu ve Dumfries'a talip oldu.

    İtalyan devi iki oyuncu için de 30 milyon euro bonservis bedeli istiyor. Haberin devamında, İngiliz ekibinin teklifinin detayına yer verilmezken, Inter'in 30 milyon euronun altına transferlere izin vermeyeceği belirtildi.

    Bilindiği üzere Newcastle United'ı Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed bin Selman satın almıştı.

    Newcastle United, Hakan Çalhanoğlu nu istiyor #1

    En fazla bonservis ödenen 2. Türk olacak

    Hakan Çalhanoğlu eğer 30 milyon euro bonservis bedeli ile Newcastle United'a transfer olursa, Arda Turan'ın ardından en fazla bonservis bedeli ödenerek transfer olan ikinci Türk futbolcu olmuş olacak.

    Newcastle United, Hakan Çalhanoğlu nu istiyor #2


    İlginizi Çekebilir

    Ünlü CEO'nun kafayı taktığı koin hızla yükseliyor!
    ApeCoin

    Ünlü CEO'nun kafayı taktığı koin hızla yükseliyor!

    AFAD'dan sağanak yağıştan etkilenen 13 ildeki çalışmalara ilişkin açıklama
    Gündem

    AFAD'dan sağanak yağıştan etkilenen 13 ildeki çalışmalara ilişkin açıklama

    Sağlık çalışanlarının beklediği malpraktis yasası yürürlükte
    Sağlık

    Sağlık çalışanlarının beklediği malpraktis yasası yürürlükte

    Görüş Bildir