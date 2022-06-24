Petrol
113.19
2.85%
Euro
17.8272
-2.47%
Dolar
16.8844
-2.70%
Altın
992.35
-2.31%
Borsa
2554
0.43%
Bitcoin
365.100
0.28%
BTXN Coin
7.74
-0.89%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 21 C

    Newcastle United, ikinci transferini açıkladı

    Premier Lig takımlarından Newcastle United, Burnley'den kaleci Nick Pope ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
    • 24.06.2022 - 13:40
    • Güncelleme : 24.06.2022 - 15:14
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Newcastle United, ikinci transferini açıkladı

    İngiltere Premier Lig'de Newcastle United, yeni sezon öncesinde ikinci transferini yaptı.

    Kulüpten yapılan açıklamada, geçtiğimiz sezon Premier Lig'den düşen Burnley'den Nick Pope ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

    Açıklamada, bonservis bedeline ilişkin bilgi verilmezken İngiliz basınında yer alan haberlerde, transferin 10-12 milyon sterlin karşılığında tamamlandığı ifade edildi.

    Newcastle United, ikinci transferini açıkladı #1

    Sezonun en iyi 11'ine seçilmişti

    Pope, 2019/20 sezonunda 15 maçta kalesini gole kapatarak İngiltere Futbol Yazarları Birliği tarafından sezonun en iyi 11'ine seçilmişti.

    Burnley'ye 2016 yılında transfer olan Nick Pope, geçtiğimiz sezon Premier Lig'de 36 maça çıkarken kalesinde 47 gol görmüştü.

    Newcastle United, daha önce Aston Villa'dan Matt Targett'ı kadrosuna kattığını açıklamıştı.

    Newcastle United, ikinci transferini açıkladı #2


    İlginizi Çekebilir

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!
    CryptoTrader

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!

    Antalya'da ormanı yakan şahıs suçüstü yakalandı
    İç Haber

    Antalya'da ormanı yakan şahıs suçüstü yakalandı

    Kamu işçilerinin ilave tediye tarihleri belli oldu mu?Ne zaman ödenecek?
    Ekonomi

    Kamu işçilerinin ilave tediye tarihleri belli oldu mu?Ne zaman ödenecek?

    Görüş Bildir