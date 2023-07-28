Newcastle United, Nicolo Zaniolo'nun peşinde Galatasaray'da kamp döneminin en çalışkan isimlerinden biri olan Nicolo Zaniolo'nun peşini Newcastle United bırakmıyor. İngiliz ekibi, İtalyan oyuncu için sarı-kırmızılı takıma teklifini iletti.

Süper Lig'de gelecek sezonda da şampiyonluğu hedefleyen Galatasaray'da sıcak transfer gelişmeleri yaşanıyor.

Yeni sahipleri ile birlikte geçtiğimiz sezonda büyük bir başarı yakalayarak Premier Lig'i 4. sırada bitiren ve Şampiyonlar Ligi vizesi alan Newcastle United, Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Nicolo Zaniolo'yu gündemine aldı.

Galatasaray 35 milyon euro talep ediyor

İtalyan basınından Tuttomercatoweb'de yer alan habere göre; İngiltere Premier League ekibi Newcastle United, İtalyan futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor.

İngiliz ekibinin futbolcu için 25 milyon euro önerdiği belirtilen haberde, Galatasaray'ın bu teklifi reddettiği ve oyuncunun serbest kalma bedeli olan 35 milyon euronun altındaki bir teklifi kabul etmeyeceği ifade edildi. Transfer konusunda gelecekte gelişmeler yaşanabileceği ifade edildi.

12 maçta forma giydi

2022-2023 sezonunun devre arasında Serie A ekibi Roma'dan 15 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Galatasaray'a transfer olan 24 yaşındaki futbolcu, sarı- kırmızılı forma ile çıktığı 12 maçta 5 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.