Newcastle United, Zaniolo'ya teklif yaptı Galatasaray'ın başarılı isimlerinden Nicolo Zaniolo'ya Prens Selman'ın sahibi olduğu Newcastle United'ın teklif yaptığı öğrenildi.

Galatasaray'ın İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo yine bir transfer haberiyle gündeme geldi.

İngiliz basınında yer alan haberde; Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Selman'ın kulübü Newcastle United'ın Zaniolo dosyasını yeniden açtığı kaydedildi.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek İngiliz ekibinin, ligin başlamasına bir hafta kala kadroyu güçlendirmek için çalışmalarına devam ettiği ve adı daha önce de geçen Zaniolo'ya yeniden yöneldiği belirtildi.

Görüşmeler başladı

Newcastle United'ın, 24 yaşındaki futbolcunun menajeri ile görüşmelere başladığı vurgulandı.

Zaniolo'ya ayrıca Juventus ve Milan'ın yanı sıra İngiltere'den ismi açıklanmayan bir takımın da ilgisinin olduğu ifade edildi.

Araplar da istemişti

İtalyan yıldızın adı ayrıca Suudi Arabistan'dan Al Ahli ve Almanya'dan RB Leipzig ile de geçmişti.

Galatasaray'ın geçen sezon devre arasında Roma'dan kadrosuna kattığı İtalyan yıldızın sözleşmesinde 35 milyon euroluk serbest kalma maddesi yer alıyor.