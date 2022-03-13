Newcastle United'da gündem Uğurcan Çakır

Premier Lig'in köklü takımlarından Newcastle United, kaleci arayışlarını sürdürüyor. İngiliz kulübünün hedefinde Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır var.

Süper Lig'de bitime 9 hafta kala en yakın rakibine 15 puan fark atan Trabzonspor'da futbolcular da kıymete bindi.

Takım kaptanı Uğurcan Çakır'ı Avrupa devleri izlemeye alırken en büyük aday ise Prens Salman'ın kulübü Newcastle United.

PRENS SELMAN'IN LİSTESİNDE UĞURCAN VAR

Premier Lig'de zirveye oynayan bir takım inşa etmek isteyen Salman'ın Trabzonspor'un başarılı eldivenini transfer etmek istediği öğrenildi.

Bir dönem Altay Bayındır ile de ilgilenen ancak genç kalecinin yaşadığı sakatlığın ardından rotasını başka futbolculara yönlendiren İngiliz kulübü, Uğurcan için bordo-mavili takımla temas kurdu.

AVRUPA'YI İSTİYOR

"Trabzonspor altyapısından yetiştim. Buraya tırnaklarımı kazıyarak çıktım. Çocukluğumdan bu yana en büyük hayalim Trabzonspor'da forma giymek ve şampiyonluk yaşamaktı. Bu hedefe doğru hızla ilerliyoruz... Bu günleri gördüğümüz için çok ama çok mutluyuz. Bu kulübün altyapısından yetişen biri olarak çok büyük başarılara imza attık." diyen deneyimli eldivenin şampiyonluk hayalinin ardından Karadeniz temsilcisini Avrupa'da temsil etmeyi çok istediği de gelen haberler arasında.

Bu sezon kalesinde devleşen 25 yaşındaki file bekçisine Fransa ve Almanya'dan da talipler var. Uğurcan Çakır'ın geleceği sezon sonunda belli olacak.