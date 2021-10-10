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    Newcastle United'da teknik direktörlüğe iki aday

    Suudi Arabistanlılar tarafından satın alınan Newcastle United, Steve Bruce yerine menajerlik görevi için iki aday üzerinde duruyor.
    • Haber Merkezi
    • 10.10.2021 - 12:28
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    Newcastle United'da teknik direktörlüğe iki aday

    İngiliz futbolunda gözler Newcastle United'a çevrildi.

    Suudi Arabistan destekli bir yatırım fonu tarafından satın alınan siyah-beyazlı kulübün gelecek yaz transfer döneminde harcama rekoru kırması bekleniyor.

    Öte yandan takımda menajerlik görevindeki Steve Bruce ile yolların ayrılması planlanırken deneyimli teknik adamın yerine adaylar belli olmaya başladı.

    Newcastle United da teknik direktörlüğe iki aday #1

    ADAYLARDAN BİRİ GERRARD

    Mirror'da yer alan habere göre Liverpool efsanesi Steven Gerrard, Newcastle United'ın en güçlü adaylarından biri. Teknik direktörlük kariyerine Rangers ile başlayan ve İskoç ekibindeki kariyerine devam eden Gerrard'ın Newcastle United'ın başına geçme ihtimali oldukça kuvvetli.

    Öte yandan bir başka aday ise Portekizli çalıştırıcı Paulo Fonseca olarak öne çıkıyor. Son olarak Roma'da görev yapan 48 yaşındaki teknik adam da İngiliz ekibinin gündeminde.

    Newcastle United da teknik direktörlüğe iki aday #2

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