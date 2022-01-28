Newcastle United'dan 3. transfer

Premier Lig ekiplerinden Newcastle United, Lyon'un Brezilyalı orta saha oyuncusu Bruno Guimaraes'in transferinde sona yaklaştı.

Devre arası transfer döneminde Chris Wood ve Kieran Trippier'i kadrosuna katan Newcastle United, bir transferi daha bitirmek üzere.

Guardian'da yer alan haberde, Newcastle United'ın Bruno Guimaraes bonservisi için Lyon'la 40 milyon Euro'ya anlaştığı belirtildi. Anlaşma şartlarına göre sözleşmede 8 milyon euroluk bonusların yer alacağı kaydedildi.

ÜLKESİNE DÖNDÜĞÜNDE KONTROLDEN GEÇECEK

Brezilya Milli Takımı'nın Dünya Kupası elemeleri kadrosunda yer alan Guimaraes'in, ülkesine döndüğünde sağlık kontrolünden geçeceği ifade edildi.

Bu sezon Lyon formasıyla 25 maça çıkan Bruno Guimaraes, 6 asist kaydetti.

Devre arasında şu ana kadar kadrosunu iki isimle güçlendiren Newcastle United, Atletico Madrid'den transfer ettiği Kieran Trippier için 15 milyon Euro, Burnley'den kadrosuna kattığı Chris Wood içinse 30 milyon Euro ödeme yaptı.