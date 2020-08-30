Newcastle United'dan Marcao'ya 15 milyon euro

Newcastle United'dan Marcao'ya 15 milyon euro

Premier Lig'in köklü takımlarından Newcastle United, Galatasaray'ın deneyimli stoperi Marcao'ya 15 milyon euro teklif etti. Görüşmeler sürüyor.

Bu sezon durgun bir transfer sezonu geçiren Galatasaray'da takımın deneyimli stoperi Marcao'ya Premier Lig'ten teklif geldi.

15 MİLYON EURO

Brezilyalı savunmacıya İngiliz takımı Newcastle United talip olurken sarı-kırmızılıların kapısını 15 milyon euro ile çaldıkları öğrenildi.

Newcastle United'a yakınlığıyla bilinen Magpie Media'nın haberine göre; Galatasaray'a teklifte bulunan İngilizlerin kısa süre içerisinde cevap bekledikleri belirtildi.

Fatih Terim ile görüşecek olan sarı kırmızılı yönetiminin kararını bu görüşmeden sonra vereceği kaydedildi.

NEWCASTLE UNITED'I TAKİBE ALDI

24 yaşındaki savunmacının ise Instagram hesabından Newcastle United'ı takibe alması dikkat çekti.

Marcao geçtiğimiz sezon parçalı formayla tüm kulvarlarda 39 maça çıktı.