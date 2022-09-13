Neymar bu sezon çok başka oynuyor

Neymar bu sezon çok başka oynuyor

PSG'nin dünyaca ünlü oyuncusu Neymar, bu sezon takımını sırtlıyor. Brezilyalı futbolcunun bu çıkışının arkasında Mbappe ile yaşadığı sorun olduğu da gelen haberler arasında.

PSG'nin yıldız futbolcusu Neymar, sezon başında Mbappe'nin sözleşme imzalamak için Fransız ekibinden istediği ayrıcalıklar sonrası büyük bir sıkıntı yaşamıştı.

Bir maçta Mbappe'nin penaltıyı ısrarla istemesi üzerine Fransız golcü ile sorun yaşayan Neymar, penaltıyı kendisi kullanarak gole çevirmiş, bu da takım içerisinde gruplaşmaya neden olmuştu.

Bu olaydan sonra Kylian Mbappe, o kadar ileri gitmişti ki Neymar ve Messi'nin takımdan gitmesi için PSG yöneticilerine baskı bile yapmıştı.

Neymar ve Messi'nin istatistikleri

Bu gelişmeler ise Neymar'ın futboluna yansımış durumda. Son dönemlerde futboldan çok özel hayatıyla gündeme gelen Brezilyalı futbolcu, 9 maçta 10 gol 7 asist yaparak takımını taşıyan isim oldu.

Neymar, bu istatistikle geçen sene 28 maçta attığı 13 gol ve yaptığı 8 asiste neredeyse sezon başında yaklaşmış oldu.

Öte yandan Lionel Messi de bu sezon 9 maçta 4 gol 7 asistle oynayarak dikkatleri yeniden üzerine çekti.