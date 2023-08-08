Neymar, PSG'den ayrılmak istiyor Neymar'ın, PSG yönetimine bu yaz ayrılmak istediğini ilettiği ortaya çıktı. Brezilyalı yıldızın geleceği merak ediliyor.

Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe ile yaşanan krizin ardından bu kez de Neymar ile karşı karşıya geldi.

L'Equipe'te yer alan habere göre, Brezilyalı yıldızın bu yaz takımdan ayrılmak istediği öne sürüldü.

Neymar'ın kulüpten ayrılma kararını PSG'nin yönetimine de ilettiği aktarıldı.

Suudi Arabistan ihtimali

31 yaşındaki futbolcunun, bu yaz transfer döneminde eski takımı Barcelona'ya geri dönmek amacında olduğu ifade edildi.

Öte yandan Neymar'ın yüksek maaş talebinin Avrupa ekipleri tarafından karşılanmasının zor olduğu iddia edildi. Brezilyalı futbolcunun bu nedenle Suudi Arabistan'a gidebileceği öne sürüldü.

PSG performansı

PSG, Neymar'ı 2017 yılında Barcelona'dan 222 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı. Fransız ekibinde 173 maçta sahaya çıkan Neymar, 118 gol attı ve 77 asist yaptı.