Neymar, Santos'a geri döndü

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Suudi Arabistan Ligi ekibi Al Hilal'den geçtiğimiz günlerde ayrılan Neymar'ın yeni adresi belli oldu.

Yetenekli futbolcu, futbola başladığı kulüp olan Brezilya takımı Santos'a transfer olduğunu açıkladı.

"TEKRAR SAHAYA ÇIKMAK İSTİYORUM"

Brezilyalı yıldız, sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı videoda, şu ifadeleri kullandı:

Tekrar sahaya çıkmak istiyorum. Futbol oynamak, bu hayatta beni en mutlu eden şey. Önümde karşılaşacağım zorlukları aşmak için gerekli gücü bana sadece Santos gibi bir kulüp verebilirdi.

AL NASSR KARİYERİ HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI

Futbol dünyasının en yetenekli isimleri arasında yer alan 32 yaşındaki Neymar, İspanya'nın Barcelona ve Fransa'nın Paris Saint-Germain ekiplerinde oynadıktan sonra Ağustos 2023'te Al Hilal'e transfer oldu.

Astronomik bonservis ve maaş karşılığında Al Hilal'e imza atan Neymar, Ekim 2023'te milli takımda yaşadığı çapraz bağ ve menisküs sakatlığı nedeniyle bir yıl forma giyemedi.

Brezilyalı futbolcu, hayal kırıklığıyla geçen Al Hilal kariyerinde 7 maça çıktı ve 1 gol, 3 asist üretti.