Nice, Alanyasporlu Oğuz Aydın'ı gündemine aldı Bu sezon gösterdiği başarılı performansla Süper Lig'in dev kulüplerinin dikkatini çeken milli futbolcu Oğuz Aydın'a Fransa Ligue 1 ekibi Nice de talip oldu.

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Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun bitmesine 2 hafta kala topladığı 50 puanla 7. basamakta bulunan ve Avrupa kupalarına katılma için iddiasını sürdüren Fatih Tekke yönetimindeki Alanyaspor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Ligin başarılı takımlarından turuncu-yeşillilerin başarılı ismi Oğuz Aydın'a teklifler gelmeye devam ediyor.

Süper Lig'deki 4 büyük ekibin de dikkatini çeken ve transfer listesinde yer alan milli futbolcuya bu kez Fransa'dan talip çıktı.

Nice, transfer etme peşinde

L'Equipe'de yer alan habere göre; Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nice, Oğuz Aydın'ı kadrosuna katmak istiyor.

23 yaşındaki hücumcunun çok yönlü bir futbolcu olduğuna dikkat çekilen haberde, Nice Teknik Direktörü Francesco Farioli ile Oğuz Aydın'ın bir dönem Alanyaspor'da beraber çalıştıkları ve İtalyan çalıştırıcının bu transfere onay verdiği ifade edildi.

Bu sezon 12 gol ve 8 asist yaptı

Bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri çeken ve Vincenzo Montella tarafından da A Milli Takım'a ilk kez davet edilen hücum oyuncusu, başarılı istatistiklere imza attı.

2021 yılından itibaren Akdeniz ekibinde top koşturan 2.3 milyon euro piyasa değerine sahip olan futbolcu, bu sezon 37 resmi maça çıktı.

Oğuz, çıktığı bu maçlarda ise 12 gol ve 8 asistle mücadele etti.