Nice, Ersin Destanoğlu için yeniden harekete geçti

Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu için teklif sunan ancak istediğini alamayan Nice kulübü, yeniden transfer için girişimlerini başlatıyor.

Beşiktaş'ın 20 yaşındaki genç kalecisi Ersin Destanoğlu, Nice'in gündeminden düşmedi.

Lyon ve Lille'in de gündemine giren ancak Beşiktaş'ın talebi nedeniyle geri adım atan Fransız kulüplerinden Nice, bu transferden vazgeçmedi. Ersin Destanoğlu için ocak ayında bir kez daha nabız yoklayacak olan Lille, kesenin ağzını da açacak.

GALTIER OLUMLU RAPOR VERDİ

Nice Teknik Direktörü Christophe Galtier, Ersin'in potansiyeliyle ilgili yönetime olumlu rapor verdiği ve bu transferin bir an önce bitirilmesi gerektiğini iletti.

Ersin'e İngiliz ve İtalyan kulüplerinin de ilgi duyduğu ve Türk kalecinin fiyatının her geçen gün artacağına dair bilgi verdiği kaydedildi.

TEKLİF 10 MİLYON EURO

Önümüzdeki günlerde Nice'in tekrar Ersin Destanoğlu için Beşiktaş ile temasa geçeceği ve 10 milyon euroluk bir teklifin hazır olduğu vurgulandı.

12 yaşında Bayrampaşa altyapısından Beşiktaş'a transfer olan 20 yaşındaki Ersin Destanoğlu, 55 resmi maçta siyah-beyazlı takımın kalesini korudu ve 21 maçta gole izin vermedi.

NICE’İN SAHİBİ MİLYARDER

Temmuz 2019'da 100 milyon euro karşılığında Sir Jim Ratcliffe, OGC Nice'i satın aldı. 100 milyar dolarlık değeri olan İngiliz kimya şirketi Ineos'un sahibi olan Ratcliffe, özellikle genç yetenekler için kullanılmak üzere önemli bir bütçeyi kulübe sunmuştu. Jim Ratcliffe, Chelsea'yi satın almak için de 2.5 milyar dolarlık teklif yapmış ancak Roman Abramovich kabul etmemişti.