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    Nice, Ersin Destanoğlu'ndan vazgeçmiyor

    Bu sezon inişli-çıkışlı bir grafik sergileyen Ersin Destanoğlu, Fransız takımı Nice'in ilgisini çekmeye devam ediyor. Fransızlar, genç eldiven için bir kez daha Beşiktaş'ın kapısını çalacak.
    • Haber Merkezi
    • 31.12.2021 - 12:11
    • Güncelleme : 31.12.2021 - 12:35
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    Nice, Ersin Destanoğlu'ndan vazgeçmiyor

    Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu, ocak ayında yuvadan uçabilir. Fransa kaynaklı habere göre; Nice'in hocası Christophe Galtier, Beşiktaşlı Ersin Destanoğlu'na ilgisini kaybetmedi ve bu transferi bitirmek istiyor.

    Lille'de Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı ile Fransa Ligi şampiyonluğuna ulaşan Christophe Galtier, Nice'in başına geçti. Ancak geçen sezon Lille'e istediği Ersin Destanoğlu'ndan vazgeçemedi.

    Nice, Ersin Destanoğlu ndan vazgeçmiyor #1

    GALTIER ISRARLA İSTİYOR

    But dergisinde yer alan haberin başlığında; 'Galtier, Lille'den beri aşık olduğunu sevgilisini bırakmıyor' ifadesi dikkat çekti.

    Bastien Aubert imzalı haberde; 'OGC Nice, kış transfer döneminde Galtier'in, Lille'deyken de almak istediği Ersin Destanoğlu için görüşmeleri yeniden başlattı' iddiası ortaya atıldı.

    Nice, Ersin Destanoğlu ndan vazgeçmiyor #2

    WALTER BENITEZ'LE REKABET EDECEK

    Haberin detayları ise şöyle: Nice teknik direktörü Galtier, kış transfer döneminde savurganlık yapmak niyetinde değil. Yine de Walter Benitez ile rekabet etmesi için bir kaleci alma fikri kafasında.

    L'Équipe, geçtiğimiz yaz Lille'in ilgi odağı olan Türk kaleci Ersin Destanoğlu'nun Galtier'in hala hedefi olduğunu yazdı.

    Nice, Ersin Destanoğlu ndan vazgeçmiyor #3

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