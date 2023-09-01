Nicolas Dominguez, Nottingham Forest'a transfer oldu Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de gündemindeki Nicolas Dominguez, Nottingham Forest ile 2028 yılına kadar geçerli sözleşme imzaladı.

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Yaz transfer dönemi boyunca adı sıkça Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan Arjantinli orta saha oyuncusu Nicolas Dominguez kariyerinde değişikliğe giderek Premier Lig'in yolunu tuttu.

Nottingham Forest, Serie A ekibi Bologna'dan Dominguez'i renklerine bağladığını duyurdu. Kırmızı-beyazlı takımın bu yaz 8. transferi olan 25 yaşındaki isim yeni takımıyla 5 yıllık sözleşme imzaladı.

"Çok heyecanlıyım ve sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum"

Kendisini İngiliz ekibine bağlayan sözleşmeyi imzaladıktan sonra açıklamalar yapan Nicolas Dominguez, şunları dedi:

Premier Lig'de böyle bir geçmişi olan kulübe katılmak harika bir duygu. Sheffield maçını izledim, taraftarlar beni oldukça etkiledi. Çok heyecanlıyım ve sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum.

Bologna formasını 110 kez giydi

2019-2020 sezonunun devre arası transfer döneminde Velez Sarsfield'dan Bologna'ya katılan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, kırmızı-mavili forma ile çıktığı 110 maçta 5 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.

Dominguez, Arjantin Milli Takımı ile de 11 maçta sahada yer alırken, 1 kez gol sevinci yaşadı.