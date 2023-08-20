Nicolas Pepe'den Beşiktaş'a olumsuz yanıt Arsenal ile yollarını ayırması beklenen Nicolas Pepe'nin, Beşiktaş'tan gelen transfer teklifini reddettiği ileri sürüldü.

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Yaz transfer döneminde Emrecan Bulut, Daniel Amartey, Jean Onana, Ante Rebic, Alex Oxlade-Chamberlain, Milot Rashica ve Bakhtiyor Zaynutdinov'u renklerine bağlayan Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş'a uzun süredir gündeminde yer alan Arsenal'in yıldız futbolcusu Nicolas Pepe'den kötü bir haber geldi.

Geçtiğimiz sezonu Fransa Ligue 1 ekibi Nice'de kiralık olarak geçiren Fildişi Sahilli oyuncunun siyah-beyazlı kulübe olumsuz yanıt verdiği iddia edildi.

Teklifi geri çevirdi

Transfer sezonunun başlamasından beri adı Beşiktaş ile anılan Nicolas Pepe, L'Equipe'in haberine göre Beşiktaş'ın teklifini geri çevirdi.

Haberin içeriğinde Nicolas Pepe'nin reddetmesine dair herhangi bir açıklamada yer almadı.

80 milyon euroya transfer olmuştu

Lille'de yaptığı çıkışla 2019'da Arsenal'a 80 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olarak Premier Lig'e adım atan Pepe, burada beklenilen performansı gösteremedi.

Arsenal'in gelecek sezonki kadro yapılanmasında düşünülmeyen futbolcunun, İngiliz kulübüyle bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Geçen sezon 28 maça çıktı

18 milyon euro piyasa değerine sahip olan 28 yaşındaki futbolcu geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Nice'de 28 maça çıktı. Pepe bu maçlarda 8 gol kaydetti.