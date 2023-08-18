Nicolo Zaniolo, Aston Villa'ya gidiyor! Anlaşmadaki 30 maç detayı dikkat çekti Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Nicolo Zaniolo, Aston Villa'ya 5 milyon euro karşılığında kiralanacak. Premier Lig'de 30 maç oynaması durumunda ise en az 22.5 milyon euroluk bonservis bedeli devreye girecek.

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Yaptığı transferlerle büyük ses getiren sarı kırmızılılar Avrupa kupalarında başarı hedefliyor.

Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro kurmak isteyen yönetim transferde harekete geçti.

Dünya yıldızlarıyla ilgilenen Galatasaray kurmayları, transferlere kaynak yaratmak için gelen teklifleri değerlendiriyor. Galatasaray'ın süper yıldızı Nicolo Zaniolo ayrılacak ilk isim konumunda yer alıyor.

İngiliz ekibi, Zaniolo için 5 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek. Satın alma opsiyonu ise 22.5 milyon euro...

30 maç şartı

Bu opsiyonun devreye girmesi için yapılan kontrata özel bir madde yer aldığı öğrenildi. Yapılan anlaşmaya göre genç futbolcunun Premier Lig'de en az 30 maçta forma giymesi gerekecek.

Ayrıca Zaniolo'nun performansı ve Aston Villa'nın alacağı sonuçlara göre bonus maddeleri de bulunduğu, toplam maliyetin 32 milyon euroyu bulabileceği ifade edildi.

Galatasaray'da 10 maçta oynadı

Cimbom, Roma forması giyen İtalyan yıldızı geçtiğimiz şubat ayında renklerine bağlamıştı. İtalyan yıldız geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 10 maçta görev aldı.

Zaniolo, Galatasaray formasıyla 5 gole imza attı. 24 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 27 milyon euro.