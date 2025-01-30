Nicolo Zaniolo, Atalanta'dan ayrılıyor! Yeni takımı yine Serie A'dan

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Yıldız futbolcu Nicolo Zaniolo'nun geleceği belirleniyor.

Bonservisi Galatasaray'da bulunan 25 yaşındaki oyuncu, sezon başından bu yana kiralık olarak formasını giydiği Atalanta'dan ayrılabilir.

GALATASARAY VE FIORENTINA ANLAŞTI

İtalyan basınından Tuttomercato'nun haberine göre; Fiorentina, kiralık transfer için Galatasaray ve Zaniolo ile anlaşma sağladı.

ATALANTA AYRILIĞINI ONAYLAMIYOR

İtalyan oyuncunun resmi imzayı atması için Atalanta'dan onay beklendiği belirtildi.

Atalanta'nın yıldız oyuncusu Lookman'ın 1 ay sahalardan uzak kalacak olması ve Zaniolo'nun takımdaki en iyi altrenatif olmasının transferdeki en büyük engel olduğu ifade edildi.

MALDINI GELİRSE YOLLAR AYRILACAK

Öte yandan Atalanta'nın peşinde olduğu Daniel Maldini için kulübü Monza ile anlaşması halinde Zianolo'nun gidişine onay vereceği gelen haberler arasında.

GALATASARAY, 6.4 MİLYON EUROYA KİRALAMIŞTI

Galatasaray, Nicolo Zaniolo'yu sezon başında 6.4 milyon euro kiralama bedeli ve 15.5+2 milyon euro satın alma opsiyonuyla Atalanta'ya kiralamıştı.

Bu sezon İtalya Serie A'da 14 maçta forma giyen Zaniolo 2 gol ve 2 asist kaydetti.