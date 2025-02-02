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Haber Merkezi

Devre arası transfer döneminde Ahmed Kutucu ve Alvaro Morata'yı renklerine bağlayan Galatasaray'da sıcak bir gelişme yaşandı.

Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılı takımın sezon başında Serie A ekibi Atalanta'ya kiralık olarak gönderdiği Nicolo Zaniolo'nun geleceği belli oldu.

Galatasaray'ın 15 milyon euro bonservis ödediği Zaniolo, takım değiştirdi.

YENİ TAKIMI FIORENTINA

Bir başka İtalyan kulübü Fiorentina, Zaniolo'yu kiralık olarak renklerine bağladı. Yıldız oyuncu sözleşme için kulübe gitti.

SÖZLEŞME ŞARTLARI

Yapılan teklifte sezon maçlarının en az yüzde 60'ında 30 dakika süre alması şartı bulunuyor.

Öte yandan kiralık sözleşmesinde 15.5 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunacağı kaydedildi.

23 MAÇTA 6 GOLE ETKİ ETTİ

25 yaşındaki hücum oyuncusu, bu sezon Atalanta formasıyla 23 resmi maça çıktı ve bu mücadelelerde 3 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

FIORENTINA, ALTYAPISINDA OYNADI

Futbola Genoa altyapısında başlayan İtalyan futbolcu, sonrasında bir süre Fiorentina'nın altyapısında forma giymişti.

GALATASARAY, ZANIOLO'DAN 14.4 MİLYON EURO KAZANDI

Nicolo Zaniolo, en son 2023 yaz transfer döneminde 5 milyon euro karşılığında Aston Villa’ya kiralanmıştı.

Satın alma opsiyonu kullanılmamış tekrardan dönüş yapmak zorunda kalmıştı.

Galatasaray, Zaniolo’nun kiralama bedelinden bu sezon ise 6.4 milyon euro kazandı.

Fiorentina'dan ise 3 milyon alacak olan Galatasaray toplamda 14.4 milyon euro kazanmış oldu.

Sarı-kırmızılılar, yıldız ismi bonservisi ile satması durumunda ise rekor kazanç elde edecek.