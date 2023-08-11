Nicolo Zaniolo'ya 3 takım resmi teklif yaptı Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Nicolo Zaniolo için Zenit, Aston Villa ve Juventus resmi tekliflerini sarı-kırmızılılara iletti.

Yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı yıldız futbolcularla yeni sezon öncesinde de iddialı olduğunu kanıtlayan Galatasaray'da Wilfried Zaha ve Tete transferlerinin ardından kalabalıklaşan hücum bölgesi için İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo'nun satışı gündemde.

Zaniolo'nun geleceği konusunda görüşmeler sürerken, futbolcunun menajeri kulübe gelen teklifleri iletti. Buna göre yetenekli oyuncu için 3 takım resmi temaslarda bulundu.

Rusya Ligi'nin en başarılı ekiplerinden biri olan Zenit, Premier Lig'in çıkış yapan takımlarından Aston Villa ve Serie A devi Juventus Zaniolo'yu renklerine bağlamak istiyor.

Zenit 30 milyon euro teklif etti

Rus ekibi Zenit, bonservis için Galatasaray’a 30 milyon euro, Zaniolo’ya da yılda net 5 milyon euro önerdi. Sarı-kırmızılılar bu teklife olumlu baktı. Ancak İtalyan futbolcu Rusya Ligi’nde oynamaya soğuk baktığı için bu teklif şimdilik beklemeye alındı.

Zaniolo, Aston Villa'yı istiyor

Geçmişte Serie A ekibi Roma’da görev yaptığı dönemde Zaniolo’nun transfer edilmesini sağlayan Aston Villa Sportif Direktörü Monchi, oyuncuyu yeni kulübüne de götürmek istiyor.

Aston Villa, Zaniolo’ya yıllık 3 milyon euro, Galatasaray’a da bir yıl için 5 milyon euro kiralama bedeli ve beğenildiği takdirde sezon sonu 25 milyon euro satın alma opsiyonu içeren bir teklif paketi sundu.

Zaniolo'nun ise Premier Lig'de oynamak için Aston Villa'ya transfer olmaya sıcak baktığı öğrenildi.

Juventus 28 milyon euro ile gelecek

Ayrıca genç futbolcu için Juventus'un da sarı-kırmızılı takıma teklif hazırlığında olduğu biliniyor. İtalyan devinin 28 milyon euro ile Galatasaray’ın kapısını çalması bekleniyor.

Galatasaray ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Zaniolo, sarı-kırmızılı forma ile 12 maçta 5 gol 1 asistlik performans sergiledi.