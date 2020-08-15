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    Nika Ninua, resmen PAOK'ta

    Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan Nika Ninua, siyah-beyazlıların Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi PAOK'a transfer oldu.
    • Haber Merkezi
    • 15.08.2020 - 12:44
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    Nika Ninua, resmen PAOK'ta

    Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi PAOK, transferde sürpriz bir hamle yaptı.

    Yunanistan temsilcisi, siyah-beyazlıların gündeminde yer alan Nika Ninua'yı kadrosuna kattı.

    ANLAŞMA 4 YILLIK

    Yunan ekibi, 21 yaşındaki Gürcü orta saha oyuncusunun transferini resmi Twitter hesabından duyurdu.

    Anlaşmanın 2024 yılına kadar olduğu belirtildi.

    Nika Ninua, resmen PAOK ta #1

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