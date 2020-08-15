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Nika Ninua, resmen PAOK'ta
Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan Nika Ninua, siyah-beyazlıların Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi PAOK'a transfer oldu.
- Haber Merkezi
- 15.08.2020 - 12:44
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi PAOK, transferde sürpriz bir hamle yaptı.
Yunanistan temsilcisi, siyah-beyazlıların gündeminde yer alan Nika Ninua'yı kadrosuna kattı.
ANLAŞMA 4 YILLIK
Yunan ekibi, 21 yaşındaki Gürcü orta saha oyuncusunun transferini resmi Twitter hesabından duyurdu.
Anlaşmanın 2024 yılına kadar olduğu belirtildi.