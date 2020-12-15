Niko Kovac: Ben olduğum sürece Onyekuru oynayamaz

Fatih Terim'in ısrarla takımda görmek istediği isimlerin başında olan Henry Onyekuru'nun takımı Monaco'nun teknik direktörü Niko Kovac'ın çarpıcı ifadelerinin ardından ocak ayı transferi netleşti.

Fatih Terim'in taktiğinin tamamlayıcısı olarak sarı-kırmızılı takımda mutlaka görmek istediği Henry Onyekuru'dan haber var.

Geçtiğimiz sezon sona ermeden geri çağrılan Henry Onyekuru, oynadığı 4 maçın ardından Monaco'da gözden düşmüştü. Teknik direktör Niko Kovac'ın eylül ayından beri şans vermediği deneyimli futbolcunun ocak ayında takımdan ayrılması ise kesinlik kazandı.

Monaco'da bu sezon 2 lig maçına ilk 11 başlayan ve toplamda sadece 4 lig maçında forma giyebilen Henry Onyekuru, 143 dakika sahada kalabildi. 19 Eylül'deki Rennes maçında 9 dakika süre alan ve sonrasında bir daha forma giyemeyen Niyeryalı, kadro dışı bırakıldı.

"BEN OLDUĞUM SÜRECE FORMA GİYEMEYECEK"

Hırvat teknik adam Niko Kovac, Henry Onyekuru'ya bir daha asla şans vermeyeceğini açıkladı. Niko Kovac "Ben olduğum sürece Onyekuru, Monaco'da forma giyemeyecek." sözleriyle Nijeryalı yıldıza kapıları kapattı.

Öte yandan Monaco yönetimi, kısa bir süre önce Henry Onyekuru'nun menajeri William D'Avila'ya kulüp arayabileceklerini bildirdi.

GALATASARAY İSTİYOR

Geçtiğimiz haftalarda Türkiye'ye gelen William D'Avila, Henry Onyekuru'ya Galatasaray'ın yanı sıra İstanbul'dan başka takımların da talip olduğunu duyurdu.

Özellikle Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kadroda görmek istediği Henry Onyekuru için menajer William D'Avila görüşmelere başlarken, Monaco'nun bonservisle satış ya da zorunlu satın alma opsiyonu olan bir teklife sıcak bakabileceği öğrenildi.