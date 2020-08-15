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    Niko Kovac, Onyekuru'nun kalmasını istedi

    Galatasaray'ın yeniden kiralamak istediği Henry Onyekuru'ya, Monaco'nun teknik direktörü Niko Kovac'tan izin çıkmadı.
    • Haber Merkezi
    • 15.08.2020 - 16:00
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    Niko Kovac, Onyekuru'nun kalmasını istedi

    Galatasaray'daki kiralık dönemi sonrası Monaco'ya geri dönen Henry Onyekuru, teknik direktörü Niko Kovac'ın gözüne girmeyi başardı.

    Fransız basınında yer alan habere göre; Monaco'ya veda ettikten sonra sıkı bir şekilde çalışan Onyekuru, daha önce kiralık veya bonsevisle gidecek oyuncular arasında gösteriliyordu ancak Niko Kovac, Nijeryalı oyuncunun performansından memnun kaldı.

    TAKIMDA TUTULMASINI İSTEDİ

    Kovac, yönetime sunduğu raporda Onyekuru'nun tutulmasını istedi. Onyekuru gibi durumu belirsiz olan isimlerden Jean-Eudes Aholou, Keita Balde, Youssef Ait Bennasser ve Adama Traore'nin ise takımdan gönderilmesi yönünde raporunu sundu.

    Monaco'nun 13.5 milyon euro bonservisle Everton'dan transfer ettiği Henry Onyekuru, geçen sezonun ikinci devresinde Galatasaray formasıyla çıktığı 10 Süper Lig maçında 1 gol atıp 2 asist yapmıştı.

    Niko Kovac, Onyekuru nun kalmasını istedi #1

     

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