Nimes ve Metz, İrfan Can Eğribayat'ı istiyor

Göztepe'nin 22 yaşındaki file bekçisi İrfan Can Eğribayat, gösterdiği performansla Fransız ekiplerinin transfer listesine girmeyi başardı.

Son yıllarda birçok Türk futbolcuyu transfer eden Fransızların, Süper Lig'de top koşturan oyunculara ilgisi devam ediyor.

Nimes ve Metz’in, Göztepe'nin yetenekli kalecisi İrfan Can'ı transfer etmek istediği ve teklif hazırlığında olduğu ifade edildi.

İki kulüp ayrıca Antalyaspor’un genç sağ beki Bünyamin Balcı için de girişimler içerisinde.

"ÇIKAN HABERLER DOĞRU"

Her iki oyuncunun da temsilciliğini yapan menacer Yiğit Oruç, “Fransa basınında yer alan haberler doğru. İki kulüple de görüşmelerimiz var. Kulüplerine gelecek tekliflere göre biz de değerlendirmemizi yapacağız.” açıklamasında bulundu.