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N'Koudou, Olympiakos'u reddetti
Olympiakos'tan resmi teklif alan Kevin N'Koudou, Beşiktaş'tan ayrılmak istemediğini açıkladı.
- Haber Merkezi
- 24.09.2020 - 15:07
Beşiktaş'a büyük umutlar ile transfer edilen ancak beklentileri karşılayamayan Georges-Kevin N'Koudou teklifler olmasına rağmen kariyerine siyah-beyazlı takımda devam etmek istiyor.
Olympiakos'tan resmi teklif alan Beşiktaş, Yunan kulübünün teklifine olumlu yaklaştı ancak Georges-Kevin N'Koudou, siyah-beyazlı kulüpten aldıığı 1.6 milyon euro garanti maaşı Olympiakos'ta bulamadığı için bu teklifi geri çevirdi.
"SAKATLIK SÜRECİMİ ATLATTIM"
Beşiktaş ile 3 yıl daha sözleşmesi bulunan ve siyah-beyazlı yönetimin maaş indirim teklifini kabul etmeyen N'Koudou, "Sakatlık sürecimi atlattım ve tam performans olarak takıma değer katmaya hazırım. Beşiktaş'tan ayrılmam gibi düşüncem yok" dedi.