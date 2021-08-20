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    Norwich City'den Mbaye Diagne'ye teklif

    Galatasaray, Mbaye Diagne için Norwich City'den gelen 3 milyon euroluk teklifi reddetti.
    • Haber Merkezi
    • 20.08.2021 - 10:46
    • Güncelleme : 20.08.2021 - 10:56
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    Norwich City'den Mbaye Diagne'ye teklif

    Galatasaray'ın satış listesine koyduğu ancak gösterdiği sürpriz performansla tüm transfer stratejilerinin değişmesini sağlayan Mbaye Diagne, bu sezona sarı-kırmızılı forma altına devam edecek.

    NORWICH TEKLİF YAPTI

    Ağustosun ilk haftasında İtalya Serie A takımlarından Cagliari'den 2 milyon euroluk teklif alan ve bu teklifi reddeden Galatasaray yönetimi, bu kez de Premier Lig takımlarından Norwich City'nin teklifini reddetti.

    Galatasaray'a yazılı olarak resmi teklifini ileten Norwich City, Mbaye Diagne için 3 milyon euroluk resmi teklif sundu ancak bu teklif sarı-kırmızılı yönetim tarafından reddedildi.

    Norwich City den Mbaye Diagne ye teklif #1

    5 MİLYON EURONUN ALTINDAKİ TEKLİFLER REDDEDİLECEK

    Mbaye Diagne'nin olası satışı için kapıyı 5 milyon eurodan açan Galatasaray yönetimi, Fatih Terim'in de raporu doğrultusunda Senegalli futbolcuyu bu bedelin altında gelen teklifleri satmama kararı aldı.

    Norwich City den Mbaye Diagne ye teklif #2

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