Nottingham Forest, Michy Batshuayi'ye resmi teklif yaptı Fenerbahçe'nin Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi'ye İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest talip oldu. Kırmızı-beyazlı takımın 4 milyon euroluk ilk teklifini Fenerbahçe kabul etmedi.

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Hareketli bir yaz transfer dönemi geçiren Fenerbahçe, bu süreçte 13 futbolcuyu renklerine bağlarken, birçok isimle de yollarını ayırdı.

Sezona iyi bir başlangıç sarı-lacivertlilerde takımdaki futbolculara teklifler gelmeye devam ediyor. İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'de Edin Dzeko'nun arkasında ikinci forvet olan yıldız isim Michy Batshuayi'ye İngiltere'den teklif geldi.

Fenerbahçe, 4 milyon euroluk teklifi reddetti

Sports Digitale'nin haberine göre; Premier Lig ekibi Nottingham Forest'ın Fenerbahçe'nin Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi için yaptığı 4 milyon euroluk teklif, sarı-lacivertli kulüp tarafından reddedildi.

Haberde; Fenerbahçe'nin Batshuayi için 10-12 milyon euro arasında bir teklif beklediği belirtilirken, yıldız oyuncu ile Premier Lig'den bir takımın daha ilgilendiği ifade edildi.

Chelsea'den transfer edilmişti

Geçtiğimiz sezon Chelsea'den 3.5 milyon euro karşılığında bonservisi alınan 29 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli formayı 38 resmi maçta giydi.

Batshuayi bu karşılaşmalarda 22 gol ve 3 asistle mücadele etti.