Nottingham Forest oyuncusu Joe Worrall Beşiktaş'ta Nottingham Forest, Joe Worrall'ın sezon sonuna kadar Beşiktaş'a kiralandığını açıkladı.

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İngiliz futbol kulübü Nottingham Forest, tecrübeli defans oyuncusu Joe Worrall'ın satın alma opsiyonuyla birlikte sezon sonuna kadar Beşiktaş'a kiralandığını duyurdu.

Trabzonspor maçını locadan izlemişti

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada,

Transfer görüşmelerinde bulunmak üzere İstanbul'a gelen Nottingham Forest'ın savunma oyuncusu Joe Worrall, takımımızın Trabzonspor ile oynadığı maçı FİBA Holding Onursal Başkanı Hüsnü Özyeğin'in locasında izledi.

ifadelerine yer verilmişti.



Beşiktaş, İngiliz futbolcuya 600 bin euro maaş verecek

Öte yandan 5 sezondur Nottingham Forest'de oynayan 27 yaşındaki Joe Worrall için kulübüne kiralık ücreti ödenmeyeceği öğrenildi. Beşiktaş, İngiliz futbolcuya 600 bin euro maaş verecek.

Bu sezon 9 maç oynadı

Nottingham Forest ile sözleşmesi 2026'ya kadar devam eden Worrall, bu sezon İngiliz ekibinde 9 maç forma giydi.



Beşiktaş'ın ikinci transferi

Beşiktaş, transfer döneminde Joe Worrall'dan önce Adana Demirspor'dan ayrılan Svensson'u renklerine bağlamıştı. İngiliz oyuncu, Beşiktaş'ın transfer dönemindeki ikinci hamlesi oldu.