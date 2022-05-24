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    Noussair Mazraoui, Bayern Münih'te

    Bayern Münih, Ajax'ın yıldız oyuncusu Noussair Mazraoui'yi kadrosuna kattı. Faslı oyuncu 2026 yılına dek Bayern kadrosunda yer alacak.
    • 24.05.2022 - 16:30
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    Noussair Mazraoui, Bayern Münih'te

    Almanya Bundesliga şampiyonu Bayern Münih, Ajax'ın yıldız sağ bek oyuncusu Noussair Mazraoui'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

    24 yaşındaki Mazraoui, 4 yıl terlettiği Ajax forması ile 3 Hollanda Ligi şampiyonluğu ve 2 Hollanda Kupası kazandı. Faslı oyuncu ayrıca 2019'da Şampiyonlar Ligi yarı finaline ulaşan takımın da parçasıydı.

    Ajax ile 34 maça çıktı

    Noussair Mazraoui, ağırlıklı olarak defansın sağ tarafında oynamasına rağmen, sol bek veya orta saha olarak da görev alabiliyor. Mazraoui, bu sezon Ajax ile çıktığı 34 maçta 5 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

    Noussair Mazraoui, Bayern Münih te #1


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