Novak, geleceğiyle ilgili Çek basınına konuştu

Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren ve Fenerbahçe'ye gideceği söylenen Filip Novak, "Gelen teklifleri karşılaştıracağım ve benim için en iyisi hangisiyse ona gideceğim" dedi.

Trabzonspor'da kalıp kalmayacağı belirsiz olan Çek sol bek Filip Novak, ülkesinin basınına (İsport Blesk) konuştu.

İlk olarak bireysel performansını değerlendiren Novak, "Bireysel istatistiklerim güzel. Tabii, birkaç asist daha ekleyebilirdim ama maalesef başarılı olamadım ve sadece gol attım. Bunun için biraz üzgünüm." dedi.

"TEKLİFLERİ KARŞILAŞTIRACAĞIZ"

Geleceği ve hedefleri ile ilgili konuşan Novak, "Menajerimle görüşmelerimiz sürüyor. Burada da sözleşmeyi uzatmak için bir teklif aldım. Ayrıca başka seçeneklerimiz de var, ancak kupa finalinden önce onlarla konuşmayı ve düşünmeyi hiç uygun bulmuyorum. Şu an Trabzonspor forması giyiyorum ve bir kupa kazanmak istiyorum. Final maçından sonra geleceğimle ilgili karar vereceğim. Teklifleri karşılaştıracağız ve benim için en iyisi hangisiyse ona gideceğim." açıklamasını yaptı.

"TRABZONSPOR GEÇ KALDI"

Trabzonspor'un sözleşmesi uzatmakta çok geciktiğini ifade eden Çek futbolcu, "Sözleşmeyi imzalamak istediğimi hiçbir zaman gizlemedim, ama maalesef uzun sürdü. Kulüp bekledi ve korona krizi geldi. Hoş bir şey değildi. Bir şey olacağı hissi ile futbol oynamayı sevmiyorum. Onlardan teklif geldiği anda sezonun sonuna kadar beklemeye ve tüm seçenekleri önüme koymaya karar verdim." diye konuştu.