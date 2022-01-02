Euro
0.00%
Dolar
0.00%
Altın
0.00%
Borsa
0.00
0.00%
Bitcoin
632.902
0.53%
BTXN Coin
34.03
-0.23%
12ºC
İstanbul
Bulutlu 12 C

    N'Sakala, Göztepe'nin gündeminde

    Siyah-beyazlılarda kadro dışı kalan Fabrice N'Sakala, Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin gündemine girdi.
    • Haber Merkezi
    • 02.01.2022 - 12:29
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    N'Sakala, Göztepe'nin gündeminde

    Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Fabrice N'Sakala'nın Süper Lig'in ilk yarısında istediği sonuçları alamayan ve devreyi 15 puanla 19. sırada tamamlayan Göztepe'nin gündeminde olduğu iddia edildi.

    İzmir ekibinin siyah beyazlılar tarafından süresiz kadro dışı bırakılan ismi B planı olarak düşündüğü, Dinamo Zagreb'li sol bek Francois Moubandje ile yapılan görüşmelerden çıkacak sonuca göre transferde rotasını belirleyeceği öğrenildi.

    6 AY SÖZLEŞMESİ VAR

    Trabzonsporlu Yusuf Sarı'nın Beşiktaş'ı 2-1 yendikleri maçtan sonra yazdığı "Bravo takım!" mesajını beğendiği için tepki gören 31 yaşındaki futbolcu ile ilgili olarak kulüp 22 Kasım'da kadro dışı kararını resmen açıklamıştı. N'Sakala devre arası ayrılmazsa sözleşmesinin bittiği haziran sonuna kadar takımdan ayrı çalışmaya devam edecek.

    N Sakala, Göztepe nin gündeminde #1


    Görüş Bildir