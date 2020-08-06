Dolar
7.0722
0.3917%
Euro
8.4479
0.8499%
Altın
2048.77
0.5161%
Borsa
1091.8
0%
G. Altın
464.979
0.6914%
Bitcoin
82400.4
0.56%
25ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 25 C
    N'Sakala, hesabına kartal simgesi koydu

    N'Sakala, hesabına kartal simgesi koydu

    Beşiktaş ile prensip anlaşmasına varan N'Sakala, Instagram profiline kartal simgesi koyarak transfer için sabırsızlandığını gösterdi.
    • Haber Merkezi
    • 06.08.2020 - 09:26
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    N'Sakala, hesabına kartal simgesi koydu

    Alanyaspor'da sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Fabrice N'Sakala, sezonun sona ermesiyle boşa çıkmıştı.

    Bonservisini eline alan tecrübeli oyuncu, Beşiktaş'a imza atmaya hazırlanıyor.

    N'Sakala, hesabına kartal simgesi koydu #1

    KARTAL SİMGESİ KOYDU

    Tecrübeli sol bek, Instagram hesabındaki kişisel bilgiler kısmına 'kartal' ve 'dolan kum saati' simgesi koyarak transfer için sabırsızlandığını göstermiş oldu.

    Siyah-beyazlıların, yıllık 800 bin euro maaş alacak olan 30 yaşındaki futbolcunun transferini kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor.

    N'Sakala, hesabına kartal simgesi koydu #2

    Görüş Bildir