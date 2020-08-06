N'Sakala, hesabına kartal simgesi koydu

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Beşiktaş ile prensip anlaşmasına varan N'Sakala, Instagram profiline kartal simgesi koyarak transfer için sabırsızlandığını gösterdi.

Alanyaspor'da sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Fabrice N'Sakala, sezonun sona ermesiyle boşa çıkmıştı.

Bonservisini eline alan tecrübeli oyuncu, Beşiktaş'a imza atmaya hazırlanıyor.

KARTAL SİMGESİ KOYDU

Tecrübeli sol bek, Instagram hesabındaki kişisel bilgiler kısmına 'kartal' ve 'dolan kum saati' simgesi koyarak transfer için sabırsızlandığını göstermiş oldu.

Siyah-beyazlıların, yıllık 800 bin euro maaş alacak olan 30 yaşındaki futbolcunun transferini kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor.