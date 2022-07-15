N’Sakala imzaya çok yakın

N’Sakala imzaya çok yakın

Beşiktaş ile kontratı biten Fabrice N’Sakala, Fransa temsilci Ajaccio ile görüşüyor. N’Sakala’nın Ajaccio ile deneme antremanlarına çıktığı ve beğenilirse transferin tamamlanacağı belirtildi.

Beşiktaş’ta geçtiğimiz sezon Trabzonspor maçının ardından kadro dışı bırakılan ve siyah-beyazlılarla sözleşmesi sona eren N’Sakala için transfer olması bekleniyordu.

Kadro dışı kalmıştı

Siyah-beyazlı teknik direktör Sergen Yalçın döneminde transfer olan N’Sakala, Beşiktaş’ın Trabzonspor’a 2-1 mağlup olduğu maçın ardından Yusuf Sarı’nın galibiyetini kutladığı sosyal medya paylaşımını beğenmesinden dolayı sert tepki görmüştü.

Bunun ardından 31 yaşındaki Fransız futbolcu kadro dışı kalmıştı.

İmzayı performansı belirleyecek

MadeInFOOT'un haberine göre N'Sakala, Ajaccio ile deneme antrenmanlarına çıkıyor. Kasım 2021'den bu yana resmi maça çıkmayan N'Sakala'nın performansından memnun olunması durumunda Fransız ekibiyle sözleşme imzalayacağı belirtilmekte.

2020-21 sezonunda Beşiktaş’ta 37 maçta çıkan futbolcu 1 gol 1 asistlik performans göstermişti.