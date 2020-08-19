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    Nuri Şahin, Antalyaspor'da

    Nuri Şahin, Antalyaspor'da

    Son yıllarda düşüşe geçen ve takım bulmakta zorlanan Nuri Şahin, Antalyaspor'a transfer oldu. 31 yaşındaki futbolcunun bonservisi elinde bulunuyor.
    • Haber Merkezi
    • 19.08.2020 - 18:39
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    Nuri Şahin, Antalyaspor'da

    Antalyaspor, yıllardır adı 3 büyüklerle anılan Nuri Şahin'i kadrosuna kattığını açıkladı.

    SÖZLEŞME 2 YILLIK

    Resmi Twitter hesabından bir video paylaşan Antalya ekibi, tecrübeli orta saha oyuncusuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

    Son olarak Werder Bremen forması giyen 31 yaşındaki futbolcu, istenilen performansı sergileyemeyince takımdan gönderilmişti.

    Kariyeri boyunca Borussia Dortmund, Real Madrid ve Liverpool gibi dev takımların formalarını giyen Nuri, Avrupa'dan istediği teklifleri alamayınca Süper Lig'e gelme kararı aldı.

    Nuri Şahin, Antalyaspor da #1

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