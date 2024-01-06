Nürnberg'in 18 yaşındaki yıldız adayı Can Uzun'a Borussia Dortmund ilgisi Borussia Dortmund, 18 yaşındaki Türk Ümit Milli forvet Can Uzun için Nürnberg ile transfer görüşmelerine başladı.

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Bundesliga 2 ekiplerinden Nürnberg'de forma giyen 18 yaşındaki Ümit Milli forvet Can Uzun'a dev bir talip çıktı.

Alman basınından Bild'in haberine göre; Borussia Dortmund, Can Uzun'u renklerine bağlamak için Nürnberg ile transfer görüşmelerine resmen başladı.

Haberde, Dortmund ile yaptığı görüşmelerde Nürnberg'in Can Uzun için 10 milyon euro talep ettiği belirtildi.

Bayern Münih de takipte

Öte yandan haberde, 18 yaşındaki forvet Can Uzun'un durumunun Bayern Münih tarafından da takip edildiğine yer verildi.

17 maçta 9 gol 3 asist

Bu sezon Nürnberg formasıyla 17 resmi maça çıkan Can Uzun, bu maçlarda 9 gol 3 asist kaydetti.