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    Nwakaeme Hull City'ye transfer oluyor

    Nwakaeme Hull City'ye transfer oluyor

    Anthony Nwakaeme'nin yeni takımı belli oldu. Trabzonspor'un şampiyonluğunda büyük rol oynayan Nijeryalı yıldız İngiltere'ye gidiyor.
    • 23.07.2022 - 14:50
    • Güncelleme : 23.07.2022 - 18:06
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    Trabzonspor'la geçtiğimiz sezonun en önemli oyuncuları arasında yer alan Anthony Nwakaeme, bordo-mavili takımla anlaşamayınca kulüpten ayrılma kararı aldı.

    Anthony Nwakaeme hakkında da konuşan başkan Ağaoğlu, "Bizden 3 sezon için 10 milyon euro istedi. Bu parayı vermemiz mümkün değildi. Yolu açık olsun." ifadelerini kullanmıştı.

    Trabzonspor'la sözleşmesi sona eren Nijeryalı yıldızın adı Fenerbahçe ve Galatasaray'la anıldı ve fakat somut adımlar atılmadı. Fenerbahçe Kulübü, Nijeryalı futbolcu Anthony Nwakaeme ile ilgilerinin olmadığını duyurmuştu.

    Nwakaeme Hull City ye transfer oluyor #1

    Yeni rotası İngiltere

    Nwakaeme'nin yeni rotası ise İngiltere oldu. Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'den Ozan Tufan ve Antalyaspor'dan ise Doğukan Sinik'i transfer etmişti.

    Premier Lig iddiası için kadrosunu güçlendirmek isteyen Hull City ile Nwakaeme prensip anlaşmasına vardı.

    Nwakaeme Hull City ye transfer oluyor #2

    Sözleşme 2 yıllık olacak

    Anthony Nwakaeme, Hull City ile 1 milyon 500 bin euro yıllık ücret ve 2 yıllık sözleşme için anlaşma sağladı.

    Trabzonspor'un şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan 33 yaşındaki Nwakaeme, 32 maçta 15 gol, 11 asistlik performans ortaya koymuştu.

    Nwakaeme Hull City ye transfer oluyor #3


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